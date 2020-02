Coronavirus, dopo la quarantena nell'Alta Savoia tutti a scuola

Roma, 21 feb. (askanews) - Dopo due settimane riapre la scuola a Les Contamines-Montjoie, piccolo comune sulle Alpi francesi, nell'Alta Savoia, dove si sono registrati cinque casi di coronavirus: cinque turisti inglesi contagiati da un loro connazionale che tornando da Singapore era andato a trovarli nella stazione sciistica a fine gennaio. Tra i positivi c'era anche un bambino di nove anni che avrebbe frequentato la scuola per qualche giorno. Da qui le misure di precauzione."La gente di montagna sa come affrontare le crisi - ha detto un genitore dei ragazzi - i bambini sono felici di essere tornati a scuola". "Li abbiamo tenuti occupati, gli insegnanti gli avevano dato molti compiti da fare a casa" ha assicurato. "Dopo 14 giorni di quarantena siamo sollevati - ha raccontato una mamma - ho passato molto tempo con i miei tre figli, non capivano cosa stesse succedendo e perché dovevamo stare chiusi per 14 giorni, glielo abbiamo spiegato". "La cosa buona è che hanno visto che nessuno è morto, oggi siamo qui ed è andato tutto bene. E' stata dura perché sono piccoli, ma va bene così".