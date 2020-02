(Agenzia Vista) Milano, 23 febbraio 2020 "Disposta chiusura di tutte le scuole lombarde e di luoghi di aggregazione". Così il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenuto in conferenza stampa dalla sede della Regione per aggiornamenti sui provvedimenti da adottare per fronteggiare il contagio di coronavirus. /courtesy Facebook Attilio Fontana agenziavista.it