(Agenzia Vista) Milano, 03 marzo 2021 Coronavirus, Fontana: "Se Lombardia diventa rossa lo diranno dati Cts" "Bisogna aspettare che arrivino dati dal Cts, per adesso monitoriamo e interveniamo sulle situazioni di pericolosità. Per il momento la situazione è arancione con alcune evidenze di particolare difficoltà che sono state trasformate in zona arancione rafforzata, oggi pomeriggio rivediamo i dati e se dovessimo individuare parte di provincia o comuni che hanno situazione grave interverremo". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in conferenza stampa. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev