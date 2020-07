(Agenzia Vista) Ginevra, 07 luglio 2020 Il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa a Ginevra: Ci sono volute 12 settimane per raggiungere 400.000 casi di Covid-19 nel mondo", ma "durante il fine settimana, ci sono stati più di 400.000 casi in tutto il globo", "la pandemia sta accelerando e chiaramente non abbiamo ancora raggiunto il picco". agenziavista.it