(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2020 Coronavirus, on. FdI Baldini interviene in Aula con macherina: "Ecco perché la indosso" Nell'Aula della Camera dei deputati la discussione generale sul decreto che contiene le misure per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. La deputata di FdI Maria Teresa Baldini intervenendo in Aula indossando la mascherina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev