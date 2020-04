Coronavirus, partiti aiuti da Turchia per Italia e Spagna

Ankara, 1 apr. (askanews) - Aerei militari turchi con a bordo forniture mediche sono partiti da Ankara stamattina diretti in Italia e in Spagna, i due Paesi europei più colpiti dall'epidemia di coronavirus.Si tratta di maschere per la protezione del volto e degli occhi, fluidi antibatterici, prodotti da aziende turche."Dietro ai momenti privi di speranza ci sono tante speranze, dietro al buio ci sono tanti soli", è scritto sugli scatoloni in una frase tratta dagli scritti del mistico Mevlana Jalaluddin Rumi e tradotta in italiano e spagnolo.