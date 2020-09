(Agenzia Vista) Londra, 21 settembre 2020 Coronavirus, Patrick Vallance: "In Regno Unito se crescita continua così 50.000 casi a metà ottobre" "Se la crescita continua in modo esponenziale si potrebbe arrivare a 50.000 casi a metà ottobre". Così Patrick Vallance, consulente scientifico del governo per il coronavirus in Gran Bretagna, nel corso di una conferenza stampa a Londra. / Uk Prime Minister Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev