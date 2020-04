Coronavirus, Putin invia aiuti medicali a Trump

Mosca, 1 apr. (askanews) - Un aereo militare russo è volatodall'aerodromo di Chkalovsky vicino a Mosca verso gli StatiUniti. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo. "Un aereodelle forze aerospaziali russe con a bordo maschere eattrezzature mediche è volato negli Stati Uniti d'America", silegge in un rapporto.Martedì scorso, il portavoce presidenziale Dmitry Peskov hadichiarato che un aereo con tecnologia medica ed equipaggiamento protettivo potrebbe volare negli Stati Uniti nel prossimo futuro. Secondo Peskov, questo tipo di aiuto è stato discusso lunedì in una conversazione telefonica tra i presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump."Da parte russa, alla luce della terribile situazioneepidemiologica in America, è stata offerta assistenza sotto formadi attrezzature mediche e dispositivi di protezione", ha dettoPeskov.