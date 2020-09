(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2020 Coronavirus, Raggi: "Filiera agroalimentare non si è mai fermata, riflette spirito resiliente Paese" A Palazzo Colonna l'evento “100 anni di Confagricoltura”. Presenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, la ministra dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Così la sindaca in un passaggio del suo intervento: "La storia di Confagricoltura passa anche per la nostra storia che rispecchia lo spirito resiliente del Paese". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev