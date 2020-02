(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2020 Coronavirus, Spallanzani: "Continua miglioramento cinesi, italiani in ottime condizioni" Il bollettino giornaliero all'ospedale Spallanzani: "Le condizioni cliniche della coppia sono in continuo e progressivo miglioramento. I due giovani italiani attualmente ricoverati continuano a essere in ottime condizioni di salute e di umore" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev