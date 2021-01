Coronavirus, Speranza: "Stabilita zona bianca e riapertura musei in area gialla"

(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Coronavirus, Speranza: "Stabilita zona bianca e riapertura musei" "E' intenzione del governo stabilire una quarta area, quella bianca, che potrà scattare solo con livelli epidemiologici molto bassi, incidenza sotto i 50 casi settimanali ogni centomila abitanti, Rt sotto 1 e indice di rischio basso. E' difficile che questa area possa scattare nel breve ma iniziamo un percorso di speranza per i prossimi mesi. Con lo stesso spirito è intenzione del governo in area gialla riaprire i musei come luogo simbolico della cultura del Paese". Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso delle comunicazioni in Aula sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. 00_55 Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev