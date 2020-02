Coronavirus, vittime superano 2.000 casi. Russia chiude alla Cina

Roma, 19 feb. (askanews) - Continua a salire il numero delle vittime del nuovo coronavirus e sfonda quota 2mila. I morti accertati sono tutti in Cina tranne cinque in altri Paesi: uno in Giappone, uno a Hong Kong, uno a Taiwan, uno in Francia e uno nelle Filippine. I contagiati sono oltre 75mila. È questo l'ultimo bilancio fornito dalle autorità e dai media cinesi.Ma una buona notizia c'è: il numero di nuovi casi di contagio è sceso per il secondo giorno consecutivo. La Commissione nazionale cinese ha riportato 1.749 nuovi casi confermati, il più basso aumento giornaliero dal 29 gennaio. E 1.824 persone sono state dimesse dopo il ricovero.Intanto sono iniziate le operazioni di sbarco dalla Diamond Princess, la nave da crociera in quarantena per l'epidemia ferma nel porto giapponese di Yokohama.Sulla nave al momento sono rimaste, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, circa 3.100 persone. Quelle che non presentano sintomi sono destinate, a turno, a sbarcare a partire da oggi.In tutto nella nave sono risultate positive al nuovo coronavirus 542 persone. Lo sbarco totale della nave sarà completato, in base alle previsioni, entro il 21 febbraio.E proprio stanotte è partito il volo dell'Aeronautica Militare per recuperare gli italiani della Diamond Princess, tra i quali c'è un contagiato.E la Russia ha annunciato che vieterà l'ingresso di cittadini cinesi per la minaccia del coronavirus a partire dal 20 febbraio.