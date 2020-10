(Agenzia Vista) Venezia, 07 ottobre 2020 Coronavirus, Zaia: "95% asintomatico, non c'è emergenza sanitaria" "In Veneto tra il 95% e il 96% dei positivi non presenta sintomi. E' un virus che oggi non ci dà emergenza sanitaria, ma che non dobbiamo trascurare", ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa. Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev