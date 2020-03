Coronavirus, Zingaretti annuncia: dopo 23 giorni sono guarito

Milano, 30 mar. (askanews) - Il presidente della Regione Lazio e segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti ha annunciato di essre guarito dal coronavirus con un video su Facebook."Dopo 23 giorni di isolamento domiciliare sono risultato negativo ai due tamponi consecutivi. Ho passato delle brutte giornate ma sono guarito, ce l ho fatta", ha detto, ringraziando i medici e ricordando le vittime del virus. ""C'è bisogno di tutto e tutti, di dialogo e grande concretezza - ha continuato - c è un grande bisogno di unità per superare questo momento. Nessuno si aspetti la bacchetta magica, le soluzioni si trovano in comportamenti responsabili e corretti di ognuno di noi".