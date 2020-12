(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2020 Coronavirus, Zingaretti: "Grazie a chi ha combattuto, sanitari in trincea" "Da un anno siamo immersi nella battaglia contro il Covid, quindi quest'anno, oltre agli auguri, voglio dire un grande grazie a coloro che hanno combattuto, ai lavoratori e alle lavoratrici della sanità in particolare, che sono in trincea per salvare vite umane e curare le persone. Un pensiero va a chi non c'è più, a chi non ce l'ha fatta nonostante gli sforzi. Combattiamo e combatteremo per rimettere la vita e il benessere al primo posto". Lo dice in un video su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. 01_31 Facebook Zingaretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev