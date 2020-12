(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2020 Corruzione, Bonafede: "Task force per non disperdere fondi stanziati per pandemia" "La corruzione è una vera e propria piaga su cui lo Stato deve tenere un livello di guardia altissimo, a maggior ragione in un momento come quello che stiamo vivendo adesso". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nel video con cui annuncia il progetto chiamato 'Alleanza contro la corruzione", una iniziativa che vede una sessantina di esperti confrontarsi sul tema a titolo gratuito. 04_49 Facebook Bonafede Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev