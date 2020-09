(Agenzia Vista) Sassari, 24 settembre 2020 Cossiga, Mattarella: "Lungimiranza nel porre questione Sud e disoccupazione" "Per Cossiga lo sviluppo non si traduce in speranza civile se non si unisce alla capacità di risolvere i due grandi problemi della nostra vita nazionale: la disoccupazione e l'arretratezza delle aree meridionali. Parole lungimiranti di un italiano che ha servito il Paese con tutta la forza di cui è stato capace e del quale oggi, a dieci anni dalla scomparsa, onoriamo la memoria". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso in occasione della cerimonia di commemorazione del 10° anniversario della morte del Presidente emerito Francesco Cossiga a Sassari. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev