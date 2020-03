Cottarelli: “La Bce ci aiuta, incredibile pensare che l’Italia starebbe meglio fuori dall’U.E”

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2020 “Si discute molto del fatto che non sia stato trovato l’accordo per l’emissione di eurobond. Non dimentichiamoci che la Bce sta aiutando l’Italia in questo momento in modo massiccio con l’operazione di quantitative easing si è impegnata a comprare 220 miliardi di titoli di stato italiano. Questi sono soldi che lo stato può usare per finanziare il proprio deficit.” Così Carlo Cottarelli in un post pubblicato sul suo account Facebook. Fonte: Carlo Cottarelli Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev