Covid-19, Spagna: i turisti stranieri riaccolti da luglio

Madrid, 23 mag. (askanews) - Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha dichiarato oggi che riaprirà le sue frontiere ai turisti il mese di luglio, sperando così di salvare il periodo estivo."Vi annuncio che a partire dal mese di luglio, l'ingresso dei turisti stranieri in Spagna riprenderà in condizioni di sicurezza", ha dichiarato Sanchez.Nel corso di una conferenza stampa, il premier spagnolo ha anche annunciato la ripresa delle grandi competizioni sportive e professionali, e in particolare la Liga, il campionato di calcio, a partire dalla settimana dell'8 giugno.