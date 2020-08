Covid, avviso di garanzia a Conte. Premier: ho agito in coscienza

Roma, 13 ago. (askanews) - Avviso di garanzia al premier Giuseppe Conte e a sei ministri (Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza) per la gestione della pandemia da coronavirus. "E' un atto dovuto", si legge in una nota di Palazzo Chigi. "Il Presidente del Consiglio e i Ministri si dichiarano disponibili a fornire ai Magistrati ogni elemento utile a completare l'iter procedimentale, in uno spirito di massima collaborazione".Immediata la precisazione di Conte su Facebook: "Ci siamo sempre assunti la responsabilità, in primis 'politica', delle decisioni adottate. Decisioni molto impegnative, a volte sofferte, assunte senza disporre di un manuale, di linee guida, di protocolli di azione"."Abbiamo sempre agito in scienza e coscienza - ha aggiunto Conte - senza la pretesa di essere infallibili ma nella consapevolezza di dover sbagliare il meno possibile per preservare al meglio gli interessi della intera comunità nazionale".Il leader della Lega, Matteo Salvini, accusa: "Hanno sulla coscienza i morti in Lombardia e gli affamati nel resto d'Italia, perchè non hanno chiuso la Lombardia quando dovevano e hanno chiuso l'Italia quando non dovevano".