(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2020 Covid, Azzolina: "Governo in campo per sostenere la ripresa" La prima vera Assemblea di mandato dell’Associazione Nazionale Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi, nata nel novembre 2017 dalla fusione di Legacoop Servizi ed Ancpl. All’Assemblea il compito di rinnovare gli organi associativi giunti a scadenza, oltre ad individuare le future politiche associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024 di Legacoop Produzione e Servizi. L'intervento della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. / Legacoop Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev