(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2020 Covid, Battisti (Fs): "Per noi garantire sicurezza viaggiatori è la priorità" Al ministero della Salute la conferenza stampa di presentazione della campagna 'Frecciarosa - La prevenzione viaggia in treno', dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Presenti Roberto Speranza Ministro della Salute, Gianfranco Battisti Amministratore Delegato di FS Italiane, Adriana Bonifacino Presidente di IncontraDonna Onlus, Enrica Giorgetti Direttore Generale Farmindustria e Giordano Beretta Presidente AIOM. L'obiettivo dell'iniziativa è divulgare informazioni di facile consultazione per le persone, diffondere suggerimenti di prevenzione attraverso consulenze senologiche e oncologiche e incrementare la consapevolezza sull’importanza dell’adozione di corretti stili di vita. La conferenza stampa si è aperta con il video intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha espresso tutta la sua vicinanza all’iniziativa promossa da IncontraDonna Onlus e dal Gruppo FS Italiane – con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e la partecipazione di Farmindustria – l’iniziativa Frecciarosa torna dall’1 al 31 ottobre festeggiando la decima edizione. / Frecciarosa.it Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev