(Agenzia Vista) Brasile, 18 dicembre 2020 Covid, Bolsonaro ironizza sul vaccino: "Se ti fa diventare alligatore è un tuo problema" "Alla Pfizer sono stati chiari: non ci prendiamo la responsabilità per eventuali effetti collaterali. Se diventi un alligatore è un problema tuo, se diventi un superuomo è un problema tuo, se a una donna crescerà la barba sarà un problema suo. Loro non si prendono responsabilità. E quel che è peggio, manomettono il sistema immunitario delle persone". Lo ha detto Bolsonaro durante una conferenza stampa in cui ha chiarito che il vaccino non sarà obbligatorio. 02_57 Brasil Gov Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev