(Agenzia Vista) Napoli, 23 ottobre 2020 Covid, De Luca: "Chiudere tutto per 30-40 giorni e poi si vedrà, come in Germania" "Dobbiamo chiudere tutto per un mese, per quaranta giorni, per frenare l'esplosione del contagio, poi si vedrà. Credo che in Germania stanno adottando questo sistema: si chiude tutto per un mese, si lavora per spegnere i focolai, o la crescita esponenziale del contagio, poi se la situazione torna sotto controllo si può ricominciare a riaprire". Queste le parole del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (PD) in una dichiarazione in diretta Facebook sul punto della situazione Covid. Durata: 00_58 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev