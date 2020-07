(Agenzia Vista) Bulgaria, 07 luglio 2020 Covid, Di Maio impegnarsi al massimo per evitare riacutizzasi dei contagi "L'Italia e la Bulgaria sono legate da una solida amicizia e l'aiuto che abbiamo ricevuto nel corso dell'emergenza Covid ne è la riprova. Nel corso degli incontri di oggi è emerso che siamo d'accordo sul fatto che bisogna impegnarsi al massimo per evitare il riacutizzarsi dei contagi" così il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un punto stampa al termine degli incontri in Bulgaria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev