(Agenzia Vista) Puglia, 29 novembre 2020 Covid, Emiliano: "Iniziati i lavori per reparto terapia intensiva alla Fiera di Bari" Il presidente della regione Puglia su Facebook: "Sono cominciati i lavori per la realizzazione del nuovo reparto di terapia intensiva Covid all’interno dei padiglioni della Fiera del Levante di Bari. Questi lavori ci daranno la possibilità, in 45 giorni da contratto, di avere a disposizione ulteriori 160 posti per la terapia intensiva, che si aggiungono alla rete già esistente, e di concentrare in un’unica grande struttura i casi Covid, organizzando in maniera ottimale il lavoro di anestesisti, infermieri, operatori sanitari specializzati." Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev