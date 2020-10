(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2020 Covid, Farina (Ania): "Nostro ricordo a famiglie vittime del Covid. Grazie a chi è in prima linea" A Roma presso l’Auditorium Conciliazione l’Assemblea annuale di ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, con la presidente Maria Bianca Farina. Così la presidente Farina in un passaggio del suo intervento: "Non posso non ricordare il difficile vissuto di tutti noi dal marzo di quest'anno e le tante vittime che la pandemia ha causato e purtroppo continua a causare. A loro e alle loro famiglie vanno oggi il nostro ricordo e il nostro pensiero". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev