Covid, Fratoianni (Leu): "La priorita' e' tenere aperte le scuole si faccia ogni sforzo"

(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2020 "Governo e regioni si concentrano in queste ore su come fermare la curva crescente dei contagi, la pandemia torna a far paura. Ma c'è una priorità a cui tutti e tutte dovremo guardare con grande attenzione." Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in video postato sui canali social. "Dobbiamo innanzitutto - prosegue l'esponente di Leu - tenere aperte le scuole, perché per i nostri ragazzi, per i giovani di questo Paese, la scuola è il principale presidio della loro formazione, della loro autonomia,della loro cittadinanza. " "Attorno a questo - conclude Fratoianni - dobbiamo concentrare ogni sforzo possibile" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev