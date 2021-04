Covid, in India parte l'"Oxygen Express" in aiuto degli ospedali

Roma, 23 apr. (askanews) - Il primo treno ribattezzato "Oxygen Express", perché trasporta forniture di ossigeno liquido, è partito da Visakhapatnam per lo stato di Maharashtra, in India, dove i casi di Covid-19 sono aumentati velocemente e gli ospedali sono rimasti senza ossigeno per i pazienti critici.L'ossigeno è stato caricato all'interno di sette autocisterne, ognuna ne contiene circa 15 tonnellate.L'India sta vivendo una nuova drammatica ondata di coronavirus con più di 330.000 casi e 2.000 morti registrati in un solo giorno.