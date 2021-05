(Agenzia Vista) Berlino, 09 maggio 2021 La sospensione dei brevetti per i vaccini contro il Covid non risolverà il problema della carenza delle forniture in alcuni Paesi. Lo ha affermato la cancelliera tedesca, Angela Merkel, durante una conferenza stampa a margine del vertice informale dell'Ue di Oporto, a cui ha preso parte solo in videoconferenza. Bundesregierung Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev