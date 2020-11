Covid, prima apparizione Trump post-voto: con noi mai un lockdown

Roma, 14 nov. (askanews) - "Posso assicurare che questa amministrazione non farà mai il lockdown, qualunque cosa accada. Ancora non sappiamo quale amministrazione ci sarà, credo che solo il tempo ce lo dirà, ma posso ribadirvi questa amministrazione non farà mai il lockdown".E' la prima apparizione pubblica di Donald Trump, nel giardino della Casa Bianca, dopo il voto americano del 3 novembre, e il primo, seppur indiretto, riferimento al risultato che vede Joe Biden nuovo presidente americano.Il presidente Trump ha inoltre annunciato che da aprile 2021 "sarà disponibile per tutta la popolazione americana " il vaccino Pfzier. Con la sola eccezione di New York, dove si dovrà attendere "l'autorizzazione del Governatore" che finora "per motivi politici" si è rifiutato di collaborare.Intanto i casi di Covid-19 negli Stati Uniti continuano a crescere: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati altri 184.514, il dato più alto dall'inizio della pandemia e che segnala il trend in crescita dell'ultima settimana.