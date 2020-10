(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2020 Covid, Regioni: "Bus turistici possono sostituire quelli di linea? Non corrisponde alla realtà" La riduzione della domanda di trasporto nelle ore di punta, le risorse straordinarie per la copertura dei mancati introiti delle aziende e le criticità riguardo ai controlli delle misure di sicurezze. Sono le questioni avanzate da Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Campania e coordinatore della Commissione Infrastrutture e Trasporti della Conferenza delle Regioni, durante l’audizione (in videoconferenza) dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso la Commissione Trasporti della Camera, sullo stato del trasporto pubblico locale con riferimento all’emergenza sanitaria, e nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante “Legge quadro in materia di interporti”. Durante l’audizione sono intervenuti anche la vicepresidente della Regione Veneto, Elisa De Berti – che ha anche illustrato un documento della Conferenza delle Regioni in materia di interporti - e gli Assessori Giovanni Berrino (Regione Liguria), Guido Castelli (Regione Marche), Quintino Pallante (Regione Molise), Giorgio Todde (Regione Sardegna), Claudia Maria Terzi (Regione Lombardia) e Domenica Catalfamo (Calabria). / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev