Covid, Salvini: "Chiesto a Draghi riaperture se dati consentono"

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2021 "Chiediamo di riaprire quando i dati lo permettano, nessuno pensa a riaprire in zona rossa. Non riteniamo utile neanche plausibile stabilire oggi, 30 marzo, che per tutto aprile non se ne parli neanche. Decidere oggi che se ne parla a maggio è un discorso scientificamente, socialmente e culturalmente sbagliato. Chiediamo che nel decreto questa previsione venga inserita, che, se i dati miglioreranno, nelle zone più tranquille, si possa tornare a riaprire. Abbiamo chiesto al presidente Draghi che venga inserita la possibilità, qualora i dati migliorino di procedere, con le riaperture". Così il segretario leghista Matteo Salvini in conferenza alla stampa estera. Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev