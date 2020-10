(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre Covid, Salvini: “Positivo non vuol dire malato. Basta con terrore a reti unificate” “Leggevo le parole del virologo Palù che ricordava che positivo non vuol dire malato. Chiariamo bene questa cosa perché ormai c’è il terrore a reti unificate dalla mattina alla sera. Bisogna usare prudenza e mettere la mascherina ma non si può essere prigionieri della paura. Con questo virus bisognerà convivere” queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini durante una diretta. / Instagram Matteo Salvini Durata: 01_16 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev