(Agenzia Vista) Roma, 02 dicembre 2020 Covid, Speranza: "Per ora non pensiamo a obbligatorietà vaccino. Obiettivo immunità di gregge" "Per il momento il governo non pensa all'obbligatorietà delle vaccinazioni, valuteremo durante la campagna. Il nostro obiettivo è raggiungere l'immunità di gregge". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il suo intervento nell'Aula del Senato sulle comunicazioni sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza COVID. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev