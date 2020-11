(Agenzia Vista) Venezia, 28 Novembre 2020 Covid Veneto, Zaia: “Responsabilità di tutti: con assembramenti zona arancione dietro l’angolo” “Con questo passaggio la responsabilità è di tutti. Se non evitiamo assembramenti diventare zona arancione è dietro l’angolo, poi non ci si venga a lamentare. Il passaggio di zona non dipende dai numeri di terapie intensive e posti letto. Rt pesa moltissimo sui parametri, i cittadini non pensino che si rimanga in zona gialla perché negli ospedali c’è posto”. Così il governatore del Veneto Luca Zaia durante il giornaliero aggiornamento sul Covid nella regione. / Facebook Luca Zaia Durata 01_35 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev