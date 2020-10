(Agenzia Vista) Bruxelles, 28 ottobre 2020 Covid, von der Leyen: "Situazione in Ue molto grave" La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa per presentare le nuove misure per far fronte all'emergenza coronavirus: "La situazione del Covid-19 è molto grave. Dobbiamo intensificare la nostra risposta nell'Ue. Oggi stiamo lanciando ulteriori misure nella nostra lotta contro il virus; dall'aumentare l'accesso a test rapidi e preparare campagne di vaccinazione per facilitare viaggi sicuri quando necessario. Invito gli Stati membri a collaborare strettamente. Capisco che le persone siano stanche perché da mesi stanno facendo sacrifici, ma ora non possiamo mollare, la situazione è grave ma possiamo ancora farcela se ognuno si assume le proprie responsabilità". / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev