(Agenzia Vista) Venezia, 02 dicembre 2020 Covid, Zaia: "Nessuna novità da governo su Dpcm" Ad oggi non abbiamo nessuna novità dal Governo rispetto al Dpcm, leggiamo che ci dovrebbe essere un dibattito interno in merito ad aperture e transito tra regioni, ma cercheremo di capire. Prima di tutto viene la salute, poi se si chiedono sacrifici servono ristori. Ma dati chiari rispetto al Dpcm non ci sono. Noi siamo a disposizione h24 come sempre". Così il presidente del Veneto Luca Zaia parlando degli incontri avuti e programmati con il Governo in vista della redazione del nuovo Dpcm. 01_05 Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev