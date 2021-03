(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2021 Covid, Zingaretti: "Luce in fondo al tunnel vicina, ma rispettare regole" "Con la campagna vaccinale siamo all'ultimo miglio nella battaglia contro il COVID19. È importante continuare a rispettare le regole, ogni assembramento è una fabbrica di contagi. La luce in fondo al tunnel è vicina, non rimettiamo indietro le lancette dell'orologio". Queste le parole del presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine dell'inaugurazione del nuovo reparto di terapia intensiva a Rieti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev