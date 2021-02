(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2021 Crippa (M5s): "Oggi tutti si scoprono un po' più grillini, nostro successo" "C'è chi voleva rompere l'Unione europea e oggi si scopre un grande europeista; chi voleva costruire inceneritori ovunque e oggi si scopre ambientalista. Noi non abbiamo cambiato idea. Sono tutti, forse tutti un pò più grillini, per fortuna, e questo può essere considerato già un nostro grande successo". Così il capogruppo 5 Stelle alla Camera Davide Crippa, intervenendo in dichiarazione di voto alla Camera sulla fiducia al governo Draghi. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev