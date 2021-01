(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2021 Crisi, Bersani: "Non rincorreremo volute di fumo renziane. Conte punto di equilibrio" Le dichiarazioni dell'ex segretario del Pd e deputato di Liberi e uguali, Pier Luigi Bersani, sulla crisi di Governo: "Io credo che non rincorreremo le volute di fumo renziane, bisogna andare alla chiarezza e la chiarezza pretende una cosa: mettere in sicurezza le misure per il Paese. Crisi va risolta politicamente. Conte è un punto di equilibrio in questa situazione". / courtesy Augusto Cantelmi - Tv2000 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev