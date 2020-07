Crollo Ponte Morandi, Card. Bagnasco: "Incredulità che poi ha portato la città a stringersi"

(Agenzia Vista) Genova, 02 luglio 2020 Il cardinale Angelo Bagnasco, 77 anni, dopo 14 anni lascia la guida della Chiesa genovese. Ecco il suo ricordo legato al crollo del Ponte Morandi: "Incredulità che potesse accadere e che fosse accaduto, uno smarrimento, un essere attonito che è rappresentato da una foto che mi hanno regalato rappresenta l'espressione di un vigile del fuoco che per me rappresenta in tutto e per tutto l'incredulità. Poi uno si deve scuotere e si pensa alle vittime, ai famigliari a una città ferita e percossa ma che si è rialzata. Smarrimento da una parte e dall'altro un nuovo senso di appartenenza che la città ha avuto c'è stato un salto di qualità che non era nuovo ma questo è stato particolare rispetto al senso di amore e alla necessità di stringersi per non essere piegati da questo dolore". Courtesy Primocanale agenziavista.it