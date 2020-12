(Agenzia Vista) Pompei, 19 dicembre 2020 De Luca: "Restrizioni Natale? Non ci ho capito niente. Qui abbiamo protezione Madonna di Pompei" "Immagino che sarete tutti entusiasti dopo le decisioni del governo nazionale. Io non ho capito niente, si apre e si chiude, giallo, rosso, arancione, non si è capito niente. Qui abbiamo la protezione della Madonna di Pompei, abbiamo un elemento di sicurezza in più, cerchiamo di essere responsabili noi. Nel corso del suo intervento a Pompei, dove inaugura l'avvio di alcuni lavori di riqualificazione urbana, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commenta così le misure assunte a livello nazionale per le festività natalizie. 00_27 Facebook De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev