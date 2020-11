De Luise (Confesercenti): “Servono ristori per aziende con -50% di fatturato a prescindere da Ateco”

(Agenzia Vista) Roma, 23 novembre 2020 “Abbiamo visto che il codice Ateco non è stato in grado di rispondere alle esigenze delle imprese e quindi essi vanno riconosciuti a prescindere a tutte le attività che hanno avuto un calo di fatturato del 50% tenendo conto dei costi fissi. Inoltre, il credito d’imposta non è stato sufficiente per alleggerire i costi sugli affitti dei locali e chiediamo un intervento in tal senso”. Così Patrizia De Luise, Presidente Nazionale delle Confesercenti, nell'audizione sulla legge di bilancio 2021, nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato. / Camera web Durata: 01_10 agenziavista.it