De Magistris: "Non si amministra Napoli con un patto fatto in un luogo ameno"

(Agenzia Vista) Napoli, 19 maggio 2021 "Stanno capendo che non si amministra Napoli con un patto fatto in un luogo ameno. Il patto di Posillipo tra Pd e 5 Stelle è durato mezza giornata. Amministrare questa città non è semplice. Ma la situazione di gravità non dipende da questa amministrazione, che anzi lascia parecchie cose in sicurezza. Dobbiamo sottolineare che l'abbandono dei comuni degli ultimi anni fa sì che persone autorevoli come Gaetano Manfredi si rendano conto di cosa significhi amministrare questa città", così il sindaco di Napoli de Magistris a margine dell'inaugurazione di Porta San Gennaro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev