Delrio: "Assegno unico rivoluzione per l'Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 27 marzo 2021 "Diventa legge una proposta dei democratici, l'assegno unico universale, un modo per aiutare tutte le famiglie e a non costringere le donne a scegliere fra il lavoro e la famiglia. Un provvedimento per chiunque si ami e per aprirsi alla vita", così Graziano Delrio, capogruppo Pd alla camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev