(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2020 Di Maio: "Crisi senza precedenti, serve approccio coordinato e globale" "Per la prima volta negli ultimi 20 anni è aumentato il numero di persone che vivono in condizioni di povertà assoluta: parliamo di 71 milioni in più rispetto all'inizio del 2020". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 alla Farnesina. ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev