Di Maio in Libia: "Lavoriamo per nuove opportunita' per imprese italiane e libiche"

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2021 "Lavoreremo per nuove opportunita' per le nostre imprese, riunendo dei formati che permetteranno alle imprese e al mondo economico libico di dialogare col nostro e creare due opportunita' nuove su entrambi i fronti", così il ministro Luigi DI Maio, dopo la sua visita a Tripoli dove ha incontrato il nuovo premier Abdulhamid Dabaiba e il Presidente del Consiglio Presidenziale. "A un anno dalla conferenza di Berlino, promossa anche dall'Italia, abbiamo una Libia diversa, con istituzioni unite che rappresentano tutto il Paese. In questo momento l'Italia e' il primo interlocutore, ha un'amicizia storica con il popolo libico, e oggi sono stato il primo ministro dell'Ue a recarsi in Libia a incontrare le nuove istituzioni", ha detto Di Maio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev