Di Maio in Niger: "Importante accordo di cooperazione per ridurre flussi migratori"

(Agenzia Vista) Niger, 02 giugno 2021 "Oggi in Niger per la lotta al terrorismo e la riduzione dei flussi migratori. Abbiamo firmato un importante accordo di cooperazione per ridurre i flussi migratori per garantire più sicurezza all'Europa e all'Italia". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in Niger. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev