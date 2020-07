(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2020 Di Maio: "Lavoriamo per riportare in Italia Chico Forti" "Stiamo lavorando per riportarlo qui". Lo ha detto Luigi Di Maio in riferimento alla vicenda di Chico Forti, l'italiano che nel 2000 è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti e che si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. Facebook Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev